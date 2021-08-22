Треба побудувати країну, де всім буде краще — Зеленський про національну стратегію Володимир Зеленський розповів, як потрібно розвивати економіку України

20:39, Вчора

Національна стратегія – побудувати країну, де всім буде краще, ніж у будь-якому іншому куточку світу, заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський.

"Треба відмовитись від однієї нашої, не національної, а такої принизливої ідеї, що всюди краще, ніж в Україні. Іноді, мені здається і здавалось раніше, і про це говорять всі, навіть люди, котрих ти знаєш, з кимсь навчався, рідні, близькі. Знаєте, коли знаходять щось десь обов'язково краще, ніж у нас. І іноді мені здавалося, що це у нас така національна ідея. Тому насамперед я відмовився від цього напрямку, а навпаки сказав, що ми повинні побудувати країну, де нам всім буде краще, ніж у будь-якому куточку світу. І саме це є для мене національна стратегія. Я не знаю, чи це національна ідея, але точно національна стратегія, яка не випадково співпадає з гаслом 30-ліття відновлення нашої незалежності: "Ти у мене єдина". Змістовний вираз, тут є дві речі, які я вважаю важливими. Єдина – одна, і єдина в тому, що ми об'єднані. Ми про це сьогодні багато говорили, приділили багато часу і вважаю, що не випадково. В єдності сила, єдність людей, які будують країну. Будують, воюють за нею, об'єднуються, просто розуміють, що є свято іншої релігії, треба його поважати, святкувати. Це свято моєї релігії, це віра. А ось там є людина, яка атеїст, і вона теж українець. Йому також можна в цей храм. Бо ми всі живемо в одному храмі під назвою Україна. І нас захищає Бог, наш суверенітет і наша армія. І це дуже важливо, ця єдність в тому, що ти тут, ми українці, ми знаємо українську. Але, будь ласка, ти кримський татарин і хочеш знати й говорити своєю мовою, ти – зі мною, ти не на лавці запасних. Ні-ні, ти зі мною, в перших лавах, ти такий самий пріоритет, ти такий самий українець. Тому національна стратегія та ідея – це саме "ти в мене єдина", я впевнений, це правильно", — сказав він.

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Президент наголосив, що потрібно вкладати гроші та платити податки в Україні, тому що це забезпечить людям їхнє майбутнє.

"Треба будувати Україну тут. Гроші вкладати тут, незважаючи, до речі, де ти їх заробив. Це було в минулому, мені це не цікаво. Якщо ти вкладаєш тут – давай. Сплачуй податки, так. Тому що саме в цих податках – твоє майбутнє. Тому що за 20 років ти не знаєш, що буде, ти будеш пенсіонером. Якщо сьогодні ти не сплачуєш податків, чому завтра ті самі дорослі діти, 30-річні, а чому вони повинні платити тобі за твоє життя. Ти це не робив, ти не будував країну. Кожна людина в Україні важлива. В країні, де комфортно жити двом-трьом мільйонам… Ну, вибачте, шансів проти таких сусідів немає. Шансів – нуль. Тому розкидатись людьми не можна. Це перше. Друге – це внутрішній ринок. Будь-який бізнес, будь-яке підприємство, будь-що, якщо навіть тебе, вибачте за таке слово, банять деякі держави, і навіть європейські держави, тому що всі захищають свої ринки. Тому не потрібно забувати, твій внутрішній ринок, завдяки такій кількості людей, можна розвивати. Тому ми єдині. І в цьому є не тільки романтика, а є й прагматичні речі", — сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.

У Києві під час заходів до Дня Незалежності буде задіяно близько 10 000 поліцейських і військовослужбовців, зокрема й з інших областей.