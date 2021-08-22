Війна за Україну була б в будь-якому випадку — Зеленський Володимир Зеленський порівняв війну з Росією з іншими війнами в світі

20:47, Вчора

Війна України за незалежність не могла не статися, але її формат міг би бути іншим, заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський.

"Мені складно сказати, чи можна було уникнути цієї війни. Напевно, вона б була б тією чи іншою мірою, в той чи інший час, не обов'язково саме тоді, коли вона почалась. Сьогодні є інші війни, інші формати війни. Економічні війни. Сьогодні є кібервійни. І вони вбивають бізнеси, але не вбивають людей, але потім економічні війни призводять до того, що у людей нема чого їсти, і люди вмирають, мігрують, кидають свої містечка. Тому складно сказати, який формат війни за незалежність був би у країні. Думаю, що він був би. Без кровопролиття? Не знаю, складно сказати. Тому що багато причин цієї війни, я вважаю. Я скажу вам чесно, нікому не потрібна така велика, багата, сильна країна, як Україна. Окрім українців. Я так вважаю. Тому я і сказав, що іноді війни, вони інші, вони більш цивілізовані, ніж та війна, яка у нас, між Росією та Україною. Ми навіть не бачимо, як у тебе нищать зброю якусь, чи роблять все, щоб у тебе не було флоту, чи роблять так, щоб у тебе не було, наприклад, енергетичної самостійності. Війни, вони дуже-дуже різні. І різні країни, захищаючи свої ринки, і бажаючи бути впливовими у тому чи іншому напрямку, можуть знищити тебе, знищити незалежність. Тому що незалежність України – вона ж, так, перш за все кордони та люди, території. Але не тільки. Я про це сказав, що іноді люди просто не можуть жити на тій чи іншій території. Чому? Немає роботи. Люди, знаєте як у всьому світі, їдуть з села. Так само як і з інших секторів промисловості. Люди їдуть. І тому війна за Україну, українців, була б в тому чи іншому випадку", — сказав він.

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Президент пояснив, як він розуміє поняття незалежності країни.

"Незалежність, вона, ще раз, не тільки про кордони. Незалежність – це мати суб'єктність і мати можливість впливати на тих чи інших сусідів, мати думку, мати ринки, ринки збуту. За цей рахунок вибудовувати економіку ринкову і вибудовувати можливості для людей, які б збагачувались. Заможний українець – це і в моїй президентській програмі. Це національна ідея, так і є. Це продовження тієї ідеї, про яку ми з вами говорили. Тому вона і дається, у будь-якому випадку, незалежність, кров'ю, потом. І інший приклад – чи можна було б зменшити кількість загиблих, чи можна було б зробити так, щоб не було загиблих людей. Не знаю, я не був тоді президентом, мені складно сказати", — сказав він.

Війна на Донбасі — збройний конфлікт, розпочатий російськими загонами, які вдерлися у квітні 2014 року на територію українського Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму, серії проросійських виступів в Україні та проголошення "державних суверенітетів" так званих "ДНР" та "ЛНР". Конфлікт став продовженням російської збройної агресії проти України. За географічним масштабом він локальний і охоплює частини Донецької та Луганської областей України.

Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія наполягатиме на інтеграції ОРДЛО в Україну на своїх умовах. "26 серпня зустрінемося (з Росією на засіданні ТКГ - ред.). Розглядатимуться ті ж питання, що й завжди... Не думаю, що росіяни матимуть більшу здатність домовлятися, тому що вони дотримуються тієї самої політики вже восьмий рік - інтеграція так званих "молодих республік" під логікою федералізації на російських умовах в тіло України. Ми це знаємо, не підемо на це", - сказав він.