"Слуга народу" про переговори Зеленського і Меркель: взаєморозуміння на високому рівні Зеленський і Меркель говорять про одне і те саме, тільки різними словами, вважає Олександр Корнієнко

17:26, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Ангела Меркель на переговорах у Києві показали взаєморозуміння на високому рівні.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

"Взаєморозуміння Меркель і Зеленського сьогодні на високому рівні. Пресконференція це показала, що в принципі Зеленський і Меркель говорять про одне і те саме – різними словами, але озвучують схожі, узгоджені позиції і щодо "Північного потоку-2", але передусім щодо вирішення конфлікту на Донбасі", - сказав нардеп.

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Водночас, Корнієнко нагадав, що "це сувора реальна політика, у кожної країни є свої інтереси".

"Ми розуміємо, які є інтереси в Німеччини щодо Росії, там багато російського бізнесу, там велика присутність чиновників – колишніх представників партії, яку саме пані Меркель очолює. Вони там взагалі в "Газпромі" працюють. Тобто тут є питання, які… кожна країна вибудовує свою стратегію, і Німеччина тут ні в чому не відрізняється. Але зараз якраз відбуваються вибори в Німеччині – кожен може подивитися соціологію. Зараз якраз партія, яку очолює Меркель, втрачає підтримку, і на перше місце несподівано виходить партія соціальних демократів", - сказав "слуга народу".

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Нагадаємо, Володимир Зеленський після переговорів з Ангелою Меркель заявив, що в питанні мирного врегулювання на Донбасі та відновлення суверенітету й територіальної цілісності Україна розраховує на Німеччину, яку вважає ключовим союзником у Європі, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент подякував Німеччині за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, мирного врегулювання на Донбасі та невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Зі свого боку Меркель констатувала, що Нормандський переговорний процес не рухається так активно, як хотілося б. Вона зазначила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі. Канцлер підтримала позицію України щодо відмови вести прямі переговори з представниками сепаратистів.