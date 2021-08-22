Меркель підтримує нашу сторону — "слуга народу" про заяву канцлерки Німеччини Депутат Денис Маслов прокоментував заяву Меркель про переговори з "ДНР" і "ЛНР"

17:27, Сьогодні

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримує сторону України в тому, щоб не вести перемовини з "ДНР" і "ЛНР" — про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардеп з фракції "Слуга народу" Денис Маслов.

"Меркель у своєму виступі чітко сказала, що вона підтримує нашу сторону в тому, що ми не ведемо перемовини з "ДНР" і "ЛНР". Перемови мають вестись із учасником цього конфлікту – Росією – і в рамках Нормандського формату. Так само з почутого я роблю висновок, що має бути просування безпекових частин – це допуск міжнародного Червоного хреста до наших фактично військовополонених. І після перших таких дій можливо проведення саміту вже з більш предметною тематикою", — сказав він.

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Нардеп наголосив, що ця заява Меркель дуже важлива.

"Особливо нового я для себе нічого не відкрив. Для мене було важливим, що навіть дуже обережна Меркель підтвердила, що не може бути прямого діалогу з представниками ОРДЛО, що це неправильно. Що Росія є учасником цього конфлікту і слова про продовження єдиного на сьогодні Нормандського формату, щоб продовжити сьогодні перемовини для мирного врегулювання", — сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибула до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.