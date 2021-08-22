Зеленський повинен вимагати у Байдена дві речі — політик про візит до США Борис Пінкус розповів, чого Зеленський повинен вимагати від Байдена на зустрічі у Вашингтоні

19:28, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський не повинен у всьому довіряти президенту США Джо Байдену, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" керівник окружного відділення Республіканської партії в штаті Нью-Йорк Борис Пінкус.

"На мій погляд, все, що зараз обіцяє Байден Зеленському, — це мертвому припарки. Ніякі санкції, які він обіцяє і які нібито недавно ввів, не працюють хоча б тому, що" Північний потік 2 "вводиться (в експлуатацію - ред.). Про це домовився він з Меркель. Тому, на мій погляд, треба концентрувати увагу Зеленському, у якого, на жаль, на вкрай невдалий час потрапляє візит... Зараз вся увага світу прикута до Афганістану, де Америка провалилася повністю. Сьогодні для Байдена взаємини з Україною та Ізраїлем — це дві кістки в його горлі", — сказав він.

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Пінкус розповів, чого під час візиту в США повинен домагатися Володимир Зеленський.

"Президент Зеленський у своєму спілкуванні з Байденом повинен категорично наполягати на організації ПДЧ в НАТО, і друге — категорична відмова від плану Штайнмаєра, який є бомбою уповільненої дії в тілі України. Я впевнений, Зеленський може відстоювати національні інтереси України. Зараз його візит в Америку настільки важливий і необхідний, що я впевнений, Зеленський зможе зі своєю командою наполягти на своєму. Це дуже важливо. Байден шукає бали на тлі падіння його рейтингу, які піднімуть його рейтинг. Зеленський не повинен відступати ні на йоту. Переважна більшість американців — за Україну, за повернення Криму Україні та видворення агресора з Донбасу", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. Водночас він уточнив, що Зеленський зустрінеться з представниками великого бізнесу й американськими політиками для обговорення зовнішніх торгово-економічних перспектив. Зокрема, очікується підписання двосторонніх угод про співробітництво в оборонній сфері.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США та Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".