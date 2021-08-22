Зброя в руках Росії — Зеленський про "Північний потік 2" Володимир Зеленський розповів, яких гарантій він хоче від Заходу

21:06, Вчора

Газопровід "Північний потік-2" — це результат геополітичних помилок останніх років, заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський.

"Є речі, які неприйнятні для суверенітету України. Але якщо буде дуже складно, і коли ми говоримо про "Північний потік-2", я точно знаю, що це зброя в руках Росії, ми вже з вами бачимо перші кроки, це не постріли холостими, ці ціни на газ, коли трішечки притримує постачання газу Росія. Ми просто бачимо, як це працюватиме. Для України у будь-якому випадку важливо знати, що нам зараз також дуже складно, у 2012 році почали будувати "Північний потік-2". Це ті геополітичні помилки, які були з 2012 року по цей день, вони були, коли добудували майже "Північний потік-2". Проте - це зброя. І тоді для мене, як для президента, потрібно від них отримати броньований жилет для України. Тому що в іншому випадку, ми ніколи це не приймемо. І це не про гроші. Або, я б сказав, не тільки про економічні здобуття для України, для нашої держави. Це гарантії. Енергетична безпека. Об'єми, транзит, об'єми для суспільства, це питання пов'язано з енергетичною безпекою і тимчасово окупованих територій, які також отримують газ, постачання. Це й опалення взимку. Питань багато", — сказав він.

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Зеленський зазначив, що Україна має отримати справжні гарантії, а не просто слова.

"Окрім цього – а як буде потім, а який шантаж буде потім? Хто з європейських лідерів, чи з лідерів Сполучених Штатів Америки, хто забезпечує безпекові гарантії для нас в енергетичному секторі? Хто забезпечить це з їхнього боку, забезпечить виконання з російського боку? І ми хочемо отримати не просто на словах, при всій повазі до різних лідерів. Чому – тому що у нас є "прекрасно діючий" Будапештський меморандум. Я не хочу стати другим президентом, який підпише документ, який у майбутньому не буде захищати Україну. Ось і все. Тому ми робимо, що можемо. Не все від нас залежить, тому що ми суб'єктами трішечки пізніше почали ставати. Але будемо за це точно боротися. І боремося, як можемо", — сказав він.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Раніше ексміністр оборони України Анатолій Гриценко в ефірі "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін піднімає ціни на газ для Заходу і вже укладає ф'ючерсні контракти на газ з "Північного потоку-2". "Путін вже вважає, що "Північний потік-2" працює, і вони на Московській біржі торгують обсягами, і цей газ вже законтрактовують європейці. І там ціна приблизно вдвічі менша, ніж зараз. Він грає з ними в кішки-мишки, він уже зараз використовує поки не як зброю, щоб бити по європейцях, він більше б'є по нас, але потім так само зможе грати з Європою, бити по Європі", - сказав Гриценко.