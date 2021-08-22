Експрем'єр закликав Україну негайно відповісти на нові санкції Росії За словами Арсенія Яценюка, РНБО має провести позачергове засідання

19:52, Сьогодні

Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Раду національної безпеки та оборони запровадити санкції проти російських топ-чиновників.

"Як особа, заочно заарештована судами Путіна за начебто вбивство 30 російських військових у Чечні та внесена до санкційного списку Росії, вважаю, що РНБО повинна негайно провести позачергове засідання, ввести санкції проти Лаврова, Москалькової та членів радбезу Росії, а також порушити кримінальні провадження проти цих осіб", - написав Яценюк у Facebook.

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За його словами, до такого кроку варто вдатися у відповідь на те, що напередодні Кремль вніс до санкційного списку ще 73 українські політики.

Експрем'єр заявив, що РНБО під час саміту "Кримської платформи" має звернутися з проханням до західних партнерів України, щоб вони запровадили санкції щодо російських посадовців.

Зазначимо, що в 2014 році Кабмін на чолі з Арсенієм Яценюком уперше в історії України вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про санкції" щодо іноземних суб'єктів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін затвердив перелік із 73 громадян України, щодо яких Москва запроваджує санкції. Оновлений список розміщений на російському офіційному порталі правової інформації.

До переліку включені міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Також у списку опинилися уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан та інші.

20 серпня РНБО за пропозицією СБУ запровадила економічні санкції "до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях".

Зокрема, РНБО прийняла рішення запровадити персональні санкції проти 4-х фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться проти 4-х компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду, передає пресслужба СБУ.