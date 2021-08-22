Україні не потрібні подарунки — Зеленський про допомогу США Володимир Зеленський розповів про стратегію розвитку України

20:54, Вчора

Україна потребує допомоги США, але не подарунків, заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна" президент Володимир Зеленський.

"У нас серйозна дуже стратегія. Вперше за роки незалежності у нас серйозніша розроблена стратегія розбудови нашої країни, економіки нашої країни, підприємств оборонного сектору, ракетна програма, програма нашого українського Чорноморського флоту. До речі, стратегія на РНБО і потім завдання уряду буде затверджено, і завдання будуть передані, і тут нам потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Але допомога, ще раз, нам не потрібні подарунки. Нам це не потрібно. Нам потрібно просто скоротити час, вибудувати серйозну програму ППО і Чорноморського флоту. У будь-якому випадку ми це зробимо і без будь-якої допомоги, це просто буде довше. Ось і все", — сказав він.

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За словами Зеленського, влада вже підготувала відповідні програми.

"Там серйозна програма, уявіть собі, одна ракетна програма – десь близько 200 мільярдів гривень. Такі програми ми підготували, ми дуже довго готувались. У нас стратегія на 300 мільярдів доларів, вся стратегія нашої країни. Серйозна стратегія, але, ще раз, ніхто ні від кого ніяких подарунків не очікує. Але якщо ми впроваджуємо, наприклад, земельну реформу, ми хочемо мати доступ, як всі інші фермери, і наші фермери не повинні мати кредити по 10-14%. Щоб розвивати цю реформу, нам потрібно створювати маленькі підприємства, маленькі фермерства. Нам потрібно 3%, щоб ми були в рівній конкуренції з європейцями та з фермерами Сполучених Штатів Америки. І так в усіх секторах", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки. Зеленський зустрінеться з представниками великого бізнесу й американськими політиками для обговорення зовнішніх торгово-економічних перспектив. Зокрема, очікується підписання двосторонніх угод про співробітництво в оборонній сфері.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в штаті Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Володимир Зеленський має вимагати у Байдена дві речі: організації ПДЧ в НАТО, і категоричної відмови від плану Штайнмаєра.

"Я впевнений, Зеленський може відстоювати національні інтереси України. Зараз його візит до Америки настільки важливий і необхідний, що я впевнений, Зеленський зможе зі своєю командою наполягти на своєму. Це дуже важливо. Байден шукає бали на тлі падіння його рейтингу, які піднімуть його рейтинг. Зеленський не повинен відступати ні на йоту", — сказав він.