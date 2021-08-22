Суттєвого просування немає — Арестович про зустріч Зеленського і Меркель Олексій Арестович розповів, що відбувається в питанні переговорів щодо Донбасу

21:38, Вчора

В переговорах щодо Донбасу після візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель Україна залишилася там, де й була — про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Судячи з пресконференції Зеленського і Меркель, суттєвого просування я особисто не побачив. Сторони зазначили свої позиції – дещо збігається, дещо розбігається. І в принципі колотнеча іде по тих кутах, які завжди й давно існують. Перше, Росія – сторона конфлікту. Друге, ніяких перемовин з представниками так званих "республік", тому що вони й є колаборантами або російськими маріонетками. Третє, це Мінський формат і Нормандський формат. Вона зазначила, що готова допомогти щодо зустрічі політичних радників найближчим часом, але не на рівні лідерів, тому що не виконані рішення паризького саміту, тому що Росія їх не виконує. Тобто ми залишилися там, де були", — сказав він.

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Арестович розповів, у чому полягає проблема з Мінськими угодами.

"Насправді українська сторона зараз володіє ініціативою, підтвердженням того є подання Кабміну до Верховної Ради закону про перехідний період. Кремль, особисто Путін уже встиг сказати, що це є виходом з Мінських угод. Але для нас це не вихід з Мінських угод, а просування щодо їх реалізації так, як ми їх розуміємо, оскільки Росія не хоче дебатувати з нами та доходити згоди щодо технічного і політичного трактування Мінських угод. Проблема Мінських угод полягає в тому, що всі сторони трактують їх, як хочуть. І питання в тому, що сторони мали б домовитися, але ми не бачимо доброї волі з боку Росії. Ну значить, є добра воля з боку України", — сказав він.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибула до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.