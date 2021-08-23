Треба використовувати будь-які майданчики — політтехнолог про "Кримську платформу" Юрій Подорожній пояснив, чому Китай відмовився брати участь в саміті

11:59, Сьогодні

У Києві починає роботу саміт "Кримської платформи". Від участі в ньому відмовилися Азербайджан і Китай. Ситуацію прокоментував політтехнолог Юрій Подорожній в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Ми не знаємо, з яких причин це сталося. Давайте створювати коло друзів, а не ворогів. Очевидно, наша дипломатія комусь щось не донесла. Або в Кремлі ті, кому підпікає проведення Кримської платформи, доклали зусиль до цього", — сказав він.

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Експерт пояснив, чому відмовився брати участь Китай.

"Китай на сьогодні вибудовує зовнішню політику таким чином, щоб задовольнити на 100% свої інтереси, і водночас врахувати своїх головних партнерів, з якими вони працюють. Якщо Джо Байден вилітав на переговори з Росією, і багато уваги приділялося позиції Росії по Китаю, то і китайці не хотіли б сьогодні "драконити" Російську Федерацію навіть дрібними речами", — сказав він.

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Також експерт висловився про декларацію, яку планується підписати за підсумками саміту.

"Ми в Україні дуже часто критикуємо якісь декларативні речі. Але сьогодні ми будемо приймати декларацію, до якої можуть приєднатися будь-які країни в будь-який час. Нам потрібно навчитися використовувати будь-які майданчики, які тільки можна, щоб кожен у світі чітко знав: Крим — це Україна. Сподіваюся, ця зустріч переросте в щось глобальне і в конкретні дії", — зазначив він.

Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" Володимир Зеленський оголосив у вересні 2020 року під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Перший саміт Кримської платформи розпочався 23 серпня 2021 року.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", - сказав він.