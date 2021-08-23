Україна може посилити підтримку "Кримської платформи" за рахунок Азії й Африки - дипломат Кримське питання не має з'їхати на узбіччя міжнародної політики, заявив Олег Шамшур

18:06, Сьогодні

Саміт "Кримської платформи" підтримали основні гравці світової політики, але Україна може розширити підтримку за рахунок залучення нових країн з Азії, Африки, Латинської Америки.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" висловив дипломат, експосол України в США Олег Шамшур.

"Те, що є в платформі, це в основному констатація того, що вже є в тих чи інших міжнародних документах. Дуже важливо, щоб ми, запустивши цю платформу, вживали заходи, аби кримське питання не з'їхало на узбіччя міжнародної політики", - заявив він.

Читайте також: Таке вперше за часи незалежності — політолог про "Кримську платформу"

За словами дипломата, дуже важливо, як буде імплементуватися платформа. Як зазначив Шамшур, потрібно звернути увагу на ключові моменти:

"По-перше, ми можемо бути задоволені представленістю країн, там дійсно представлені всі основні гравці міжнародної політики, але якщо подивитися на склад, то це ті, хто нас вже підтримував. Тобто залишається питання розширити базу підтримки, і передусім за рахунок країн Азії, Африки, Латинської Америки. По-друге, дуже небезпечно, якщо ми займемося бюрократизацією процесу, потрібно чітко з'ясувати основний напрямок діяльності".

Читайте також: Росія залякує інші країни — у Зеленського розповіли про Кримський саміт

Нагадаємо, про "Кримську платформу" оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року, напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", - сказав він.