Саміт Кримської платформи: в Меджлісі назвали необхідні подальші кроки Ескендер Барієв оцінив саміт, що відбувся в Києві

18:14, Сьогодні

Саміт Кримської платформи — це нова надія для кримських татар, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Для кримських татар відкриття Кримської платформи — це надія на повернення Криму, на відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу Криму. Початок — це дуже важливо, які будуть подальші перспективи та дії — ми не будуємо великих ілюзій, але реально розуміємо, що сьогодні те, що взяли участь близько 46 країн та організацій — це досить серйозний посил. Вони ще раз підтвердили, що є союзниками України, свої наміри. Є початок", — сказав він.

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Барієв підкреслив, що саміт не повинен бути просто заради саміту.

"Про Кримську платформу і коло друзів ми говорили з 2014 року, і, нарешті, перший крок зроблено. Інше питання — ми повинні всі разом об'єднати зусилля, щоб це був не просто саміт заради саміту, а щоб були подальші дії, і ми визначили головні індикатори. Наприклад, щоб наступного року кількість країн стала більшою, посилення санкцій стосовно країни-агресора, ухвалення планів, в рамках яких буде чинитися тиск на країну-окупанта. Нам важливо бути генераторами цих процесів", — сказав він.

Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" — обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. Перший саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року.

Раніше політтехнолог Юрій Подорожній висловився про декларацію, яку підписали учасники за підсумками саміту.

"Ми в Україні дуже часто критикуємо якісь декларативні речі. Але сьогодні ми будемо приймати декларацію, до якої можуть приєднатися будь-які країни в будь-який час. Нам потрібно навчитися використовувати будь-які майданчики, які тільки можна, щоб кожен у світі чітко знав: Крим — це Україна. Сподіваюся, ця зустріч переросте в щось глобальне і в конкретні дії", — зазначив він.