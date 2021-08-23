"Кримська платформа" дала зрозуміти Путіну, що анексію не забули - експрем'єр Арсеній Яценюк також висловив надію на зміни, які відбудуться в Росії, незважаючи на те, що вона залишиться "імперією зла"

23:01, Вчора

23 серпня у Києві пройшов перший саміт "Кримської платформи". Про важливість цього заходу в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" розповів український політик, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Ми фактично отримали 45 підписантів. Чому це важливо зараз? Тому, що Росія за цей період часу провела так звані свої конституційні зміни. Що Путін зробив? Путін же змінив Конституцію і за фактом ввів нашу українську територію в законодавче поле своєї Російської імперії, де фактично приєднав конституційно Крим. І він сподівався, що таке його рішення дасть додаткові аргументи для того, щоб кількість тих, хто визнає анексію Криму, збільшилася, або кількість тих, які не визнають, зменшилася. Те, що це сталося вже і після російського "референдуму", і після змін до Конституції - це ще одна важлива річ", - сказав Яценюк.

Читайте також: Саміт Кримської платформи: в Меджлісі назвали необхідні подальші кроки

Експрем'єр не сумнівається, що настануть часи, коли до складу України повернуться окуповані території Донецької та Луганської областей і Крим. При цьому Яценюк висловив надію, що і в Росії відбудуться зміни, хоча вона залишиться "імперією зла".

"Відносно того, коли повернеться Крим. Є багато песимістів, я залишаюся не просто оптимістом, але і реалістом. Більшовики окупували країни Балтії, і хто думав, що настане час, коли країни Балтії стануть не "країнами Прибалтики", а незалежними країнами? Але вони настали. Хто думав, що Україна стане незалежною? Але цей час настав. Хто думав, що Берлінська стіна впаде?.. Історія все одно розставить все по місцях, але потрібно працювати. І в Росії відбудуться зміни, хоч вона і залишається імперією зла. І час, коли Крим, Донецьк і Луганськ повернуться - настане", - сказав Яценюк.

Читайте також: Треба використовувати будь-які майданчики — політтехнолог про "Кримську платформу"

Вперше про "Кримську платформу" оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Мета заходу - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. На саміті 23 серпня були присутні представники 45 країн і організацій.

Україна може розширити підтримку саміту за рахунок залучення нових країн з Азії, Африки, Латинської Америки, вважає дипломат, експосол України в США Олег Шамшур. "Те, що є в платформі, це в основному констатація того, що вже існує в тих чи інших міжнародних документах. Дуже важливо, щоб ми, запустивши цю платформу, використовували заходи, щоб кримський питання не з'їхав на узбіччя міжнародної політики", - заявив він на каналі "Україна 24".