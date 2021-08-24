У російських пропагандистів істерика — журналістка про Кримську платформу Олеся Бацман розповіла, чим важливий саміт Кримської платформи

11:43, Сьогодні

Україна все правильно робить з Кримською платформою, заявила в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" головний редактор видання "Гордон" Олеся Бацман.

"Сьогодні й у російських пропагандистів, і у російських політиків напад істерики, вони б'ються в конвульсіях, їм це дуже боляче. А це завжди лакмусовий папірець того, чи правильно ми йдемо чи неправильно. Пам'ятаєте слова Путіна, який неодноразово говорив, що кримське питання закрите назавжди, це питання вирішене? Сьогодні виявилося, що ні. зал засідання нагадував зал засідання ООН, там були прапори 45 країн-світових лідерів, і серце всього цього — Україна", — сказала вона.

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Журналістка зазначила, що питання Криму знову з'явилося на порядку денному.

"Важливі слова сьогодні там прозвучали, всі як один погодилися і чітко сказали, що Росія — агресор, Крим анексований, вони не визнають анексію, і потрібно з цим працювати. До цього часу про те, що Крим це Україна, і його потрібно повертати, згадували тільки самі вперті та романтичні люди. Сьогодні це питання знову на порядку денному більшості країн, дуже важливо його актуалізувати, продовжити цю історію", — сказала вона.

Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Мета заходу - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. На саміті 23 серпня були присутні представники 45 країн і організацій.

Україна може розширити підтримку саміту за рахунок залучення нових країн з Азії, Африки, Латинської Америки, вважає дипломат, експосол України в США Олег Шамшур. "Те, що є в платформі, це в основному констатація того, що вже існує в тих чи інших міжнародних документах. Дуже важливо, щоб ми, запустивши цю платформу, використовували заходи, щоб кримське питання не з'їхало на узбіччя міжнародної політики", - заявив він на каналі "Україна 24".