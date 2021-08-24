Однозначний і жорсткий сигнал для Росії — Яценюк про Кримську платформу Арсеній Яценюк прокоментував саміт, який відбувся у Києві

12:23, Сьогодні

Кримська платформа — це чіткий, однозначний, жорсткий сигнал для Росії: ми не приймаємо незаконної анексії Криму. Про це сказав у програмі “Час Голованова” на телеканалі "Україна 24” колишній прем’єр-міністр України, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк назвав Кримську платформу надзвичайно правильним рішенням, яке реалізувала влада. Він нагадав, що таку ідею подав колишній заступник міністра закордонних справ та член команди Яценюка Данило Лубківський ще три роки тому.

Те, що президенту Зеленському вдалося зібрати в Україні таку численну делегацію міжнародних партнерів, — це “реальний залік для держави, дуже великий плюс”, зазначив він.

"Те, що декларацію Кримської платформи підписали представники 46 країн, демонструє, що Путіну не вдалося змінити думку держав щодо анексії Криму після проведених ним змін до конституції РФ. І він сподівався, що таке рішення дасть йому додаткові аргументи, щоб кількість тих, які визнають анексію Криму, збільшилася”, — сказав він.

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Арсеній Яценюк наголосив на важливості того, аби Кримська платформа не стала одноразовим заходом. Він зазначив, що президенту Володимиру Зеленському варто поставити завдання Міністерству закордонних справ і всім дипломатичним представництвам і самому собі — збільшити кількість підписантів під декларацією Кримської платформи до ста. Він нагадав, що саме сто країн проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму 2014 року.

Стосовно питання повернення Криму, підкреслив Арсеній Яценюк, є багато песимістів, проте він залишається реалістом.

“У Росії будуть зміни. Не очікую того, що якщо в Росії зміниться Путін на когось іншого, то РФ зразу поверне Крим. Росія завжди була імперією зла і нею залишиться. Але в неї також є різні історичні періоди розвитку, як, наприклад, при Єльцині, коли ми підписали Великий договір і фактично закріпили свою територіальну цілісність. Цей період обов’язково настане. Нам треба втримати країну, яку ми маємо сьогодні, зробити її сильнішою та успішнішою. І час, коли і Крим, і Донецьк, і Луганськ повернуться, настане”, — наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, вперше про "Кримську платформу" оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Мета заходу - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн. На саміті 23 серпня були присутні представники 46 країн і організацій.

Україна може розширити підтримку саміту за рахунок залучення нових країн з Азії, Африки, Латинської Америки, вважає дипломат, експосол України в США Олег Шамшур. "Те, що є в платформі, це в основному констатація того, що вже існує в тих чи інших міжнародних документах. Дуже важливо, щоб ми, запустивши цю платформу, використовували заходи, щоб кримське питання не з'їхало на узбіччя міжнародної політики", - заявив він на каналі "Україна 24".