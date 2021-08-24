Опозиція розганяє "зраду" — Гетманцев про великий герб Данило Гетманцев прокоментував невдоволення опозиції

15:55, Сьогодні

Депутати проголосували за великий Державний герб України. Законопроєкт "за основу" підтримали 257 нардепів, його ще буде доопрацьовано. При цьому у частини депутатів були заперечення з приводу герба — з цього приводу висловився депутат Данило Гетманцев у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Опозиція розганяє "зраду" на чому завгодно. Це як вид спорту наш національний. Питання не в тому, дві ліві ноги у лева чи одна (на гербі - ред.). Будь ласка, подавайте поправки до другого читання і виправляйте ці ноги, якщо це вас хвилює. Робіть на рівні комітетів. Ні, вийшли на трибуну, розігнали "зраду", якісь проблемні питання. Абсолютно нормально у виконанні Конституції України прийнято нами сьогодні рішення. Це ж перше читання тільки", - сказав він.

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Раніше президент України Володимир Зеленський подав на розгляд українського парламенту законопроєкт про великий Державний герб України як невідкладний. Він наголосив, що в 30-ту річницю проголошення української незалежності треба поставити крапку в питанні великого герба України.

Фото: Facebook/Олександр Ткаченко

Історик Володимир Сергійчук висловив думку, що законопроєкт про великий герб України, внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським, не є нагальною проблемою для країни, оскільки весь світ і так знає український тризуб: