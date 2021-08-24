З Днем Незалежності: Зеленський і відомі політики привітали українців "Наша історія і наша держава - унікальні!"

17:00, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський та інші відомі політики 24 серпня привітали українців з Днем Незалежності.

Володимир Зеленський зазначив, що 30-ту річницю проголошення незалежності справедливіше називати - 30-та річниця відновлення незалежності України.

"Адже наша історія й наша держава – унікальні! Нашій Конституції – 25 років, але їй і 311 років. Цей визначний документ нарешті вдома, і кожен може побачити Конституцію Пилипа Орлика в Софійському соборі. Нашій гривні – чверть століття, і на ній зображений князь Володимир, але гривні – більше тисячоліття, і вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений у Конституції України 25 років тому, і наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Ми – молода країна з тисячолітньою історією", - заявив Зеленський.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна пройшла довгий шлях до відновлення незалежності.

"Багато поколінь українців виборювали право жити у вільній, демократичній країні. 30 років тому сталася історична подія: у Верховній Раді було ухвалено Акт проголошення Незалежності України. Незалежність — це результат сили духу, боротьби та незламної віри у майбутнє українського народу. Вітаю зі святом! Слава Україні!" - написав Шмигаль у Facebook.

П'ятий президент України Петро Порошенко зауважив, що найбільші перемоги України — попереду.

"Україна буде повноправним членом ЄС і НАТО. Україна буде захищеною, процвітаючою і сучасною державою, в якій кожен почуватиметься гідно, і за яку кожен відчуватиме гордість! Вітаю українців із 30-ю річницею Незалежності України!" - пише Порошенко.

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Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко зазначила, що Україна йде непростим шляхом, але це вибір вільних людей:

"Ми часто сваримося й дискутуємо, не погоджуємося і сумніваємося. Бо нам болить, бо ми небайдужі, нам не все одно… І, попри все, ми таки йдемо вперед. Ми піднімаємося після кожної невдачі, ми надихаємося навіть після найгірших розчарувань, ми знаходимо в собі сили, коли, здавалося б, їх уже й немає… Бо саме в наших руках – доля країни. Бо для нас Україна – це не просто держава. Україна – це тато і мама. Це – та хата, в якій ти народився. Ті дерева в лузі й та трава, якою ти зробив свої перші кроки… Україна – це люди, Україна це – ми… Наш біль, наша тривога, наша любов, наші серця…"

Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав вояків Збройних сил України:

"Слава українським воїнам! Слава Україні! З Днем Незалежності!"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко до 30-річчя незалежності процитував рядки вірша Володимира Сосюри:

"Любіть Україну, всім серцем любіть!

І мову її солов’їну.

З 30-річчям Незалежності, браття і сестри, українці. Зі святом!"

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю проголошення Незалежності. Цього дня у Києві відбувся масштабний військовий парад. У заході взяли участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка й авіація.

Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності відбудеться понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Також до 30-річчя Незалежності України в Софії Київській відкрилась виставка, на якій можна побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика, булаву гетьмана Івана Мазепи та інші історичні реліквії.