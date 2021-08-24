У ТКГ відреагували на роздачу паспортів Росії в ОРДЛО: хто хочуть, залишаться українцями Мешканці окупованих територій залишаються українськими громадянами, зазначила Тетяна Іванова

17:41, Сьогодні

Жителі окупованих районів Донбасу отримують російські паспорти вимушено. Коли ОРДЛО повернеться під контроль України, вони зможуть відмовитись від цих документів.

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

"Якщо в них є таке бажання, звичайно, вони зможуть відмовитись від цих документів. Для того в нас і буде перехідний період, щоб розібратися і з документами на непідконтрольних територіях і встановити там українську владу. Проблема є тільки з тим, щоб ці території були звільнені. Я не думаю, що у людей є привід через це дуже хвилюватись. Вони – громадяни України. Всі, хто хочуть залишитися громадянами України, залишаться ними. А ті, хто отримав російський паспорт, можуть бути громадянами Росії", - сказала вона.

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За словами Іванової, більша частина людей на непідконтрольних територіях отримують ці документи вимушено:

"Не тому, що вони хочуть бути громадянами Росії, не тому, що їм дуже це подобається, а вимушено, бо вони не мають там інших засобів себе захистити, іншого способу, яким чином їм там прожити".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами, "шукати собі місце в Росії".

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам - до Росії", "ми - росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Він ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - заявив він.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.