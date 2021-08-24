Буде повна картина української символіки — "слуга народу" про великий герб Юрій Камельчук розповів, чому він голосував за великий герб України

17:48, Сьогодні

Про ухвалення у Верховній Раді законопроєкту про великий герб України розповів нардеп з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я голосував "за". Вважаю, що цей символ є абсолютно потрібним, тому що це буде повна картина української символіки, тим паче, що це справді виконання статті Конституції. Давно мали бути зроблені всі необхідні кроки, щоб у нас з’явився великий герб. Справді, до другого читання ми можемо його доопрацювати. Тепер вже назад дороги немає", — сказав він.

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За словами Камельчука, цей герб потрібно було затвердити й почати використовувати.

"Не знаю, чому раніше… чи соромились попередники… Хоча в багатьох випадках, і Руслан Стефанчук це продемонстрував, вони використовували цей символ, а сьогодні критикували його. Власне, повна картина – це зображення всіх символів. А в Конституції записано: Військо Запорізьке та інші речі. Тому ми повинні це ухвалити, використовувати та пишатися нашими символами", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав на розгляд українського парламенту законопроєкт про великий Державний герб України як невідкладний. Він наголосив, що в 30-ту річницю проголошення української незалежності треба поставити крапку в питанні великого герба України.

Історик Володимир Сергійчук висловив думку, що законопроєкт про великий герб України, внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським, не є нагальною проблемою для країни, оскільки весь світ і так знає український тризуб.