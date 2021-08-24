Ющенко пояснив, чому у 2008 році Україні не дали ПДЧ: позиція Меркель шокувала Третій президент розповів, про що він розмовляв у Бухаресті з канцлером Німеччини

19:17, Сьогодні

Україна в 2008 році на саміті в Бухаресті не отримала План дій щодо членства в НАТО через позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель і тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі. Те рішення принесло багато розчарувань керівництву України і розв'язало руки президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів третій президент України Віктор Ющенко. На запитання, що стало причиною окупації Донбасу, анексії Криму і неадекватних відносин з Росією, третій президент відповів:

"Думаю, однієї причини не було. Був набір причин. Із важливішого я міг би сказати, що Путін не нападе на Польщу, Литву, як би борзо вона не говорила на дипломатичному рівні про нього, про його політику. Путін не нападе на жодного з наших сусідів по західному кордону, аж до Болгарії. Бо створена така модель, в якій знаходяться ці країни, їх чіпати небезпечно. Вони є членами НАТО…"

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На запитання, чи вважає він зрадою Бухарестський саміт, де Франція і Німеччина не підтримали надання Україні ПДЧ, Ющенко заявив:

"Думаю, так. Я це слово не буду казати, але думаю, що це близьке. Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того… коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали – все, можна писати, що ви програли. У мене багато розчарувань було в той день. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав… коли я його читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Нащо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?"

За словами третього президента, його "шокувало, коли формували свою позицію німецька делегація на чолі з Меркель і Ніколя Саркозі, великий друг Путіна".

"Ми зібралися 7-8 президентів і пішли до Меркель. Саркозі покинув залу, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий хвилин на 5 діалог. Вона каже: пане президент, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проєкт НАТО. Я їй кажу: коли я заступав на посаду, 14% українців поділяли інтеграцію до НАТО. Зараз 31%. Так це третина, але мені здається, за ці два роки вдвічі більше. Це перше. А друге, коли ви приймали Іспанію. У Іспанії 17% населення поділяло входження країни в НАТО. А ми хочемо всього лише ПДЧ. Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогоднішнього дня не прийняті і неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення", - підкреслив він.

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Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня 2021 року відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті в 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ). Проте сам ПДЧ Україні поки так і не надали.

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що Верховна Рада може звернутися до Сполучених Штатів щодо надання ПДЧ після переговорів президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Своєю чергою, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський не виключив можливості розміщення в Україні військових баз НАТО.