"Де поділися наші гаранти?": Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум Як зазначив Ющенко, документ є гарантією суверенітету "над кожним метром української землі"

20:02, Сьогодні

Україна має апелювати до парламентів ядерних держав через невиконання Будапештського меморандуму. Якщо світова спільнота не підтримає Україну, жодна держава більше не погодиться добровільно відмовитись від ядерної зброї.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" розповів третій президент України Віктор Ющенко.

"У нас сьогодні окуповано 7% території, понад 16 тис. вбито хлопців і дівчат, понад 60 тис. калік. І у нас лежить протокол 5 ядерних держав як гарантія нашої територіальної цілісності та повного політичного суверенітету над кожним квадратним метром рідної української землі. У мене запитання: скільки разів український парламент звернувся, наприклад, до британського парламенту: шановні друзі, а як ви збираєтеся виконувати це (Будапештський меморандум – ред.)? Чому ми віддаємо 1300 ядерних ракет, найбільший арсенал світу, більше, ніж у Франції, Великій Британії, Китаю разом узятих? Ми сьогодні втратили територіальну цілісність через те, що з ядерною державою у нас немає симетричних мілітарних можливостей", - підкреслив він.

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На думку Ющенка, якби Верховна Рада ухвалила відповідні звернення до парламентів Британії, Франції, Китаю, США, "жодна країна не відповіла б негативно".

"Це очевидно, тому що якщо Україна з таким подвигом, коли вона поставила останню крапку в Холодній війні своїм ядерним добровільним роззброєнням… Тепер ми ходимо і шукаємо – а де ж наші гаранти, де ж вони поділися? Якщо десь у якомусь парламенті надумаються робити нечітку половинчасту відповідь Україні, мені цікаво буде спостерігати – а що ви скажете Північній Кореї, Пакистану, Ірану, ще три країни можу назвати. Якщо ви у ядерних розборках не будете сьогодні підтримувати Україну, оцією дорогою роззброєння після нас уже ніхто не піде, бо ви обдурили Україну", - наголосив третій президент.

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Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ".

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання меморандуму (Будапештського - ред.), який нічого не значить. У принципі ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами всі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше", - заявив нардеп.

Слова Давида Арахамії в ефірі каналу "Україна 24" викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, відомий український журналіст Сергій Руденко написав, що Арахамії "треба зашити рота".

5 грудня 1994 року Україна, США, Росія і Велика Британія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без’ядерної держави. У зв'язку з агресією Росії на Донбасі та анексією Криму Будапештський меморандум розкритикували деякі українські політики.