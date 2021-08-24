Великий крок для створення антиросійської коаліції – експерт про Кримську платформу Проведення саміту можна вважати великим успіхом українських дипломатів, зазначив Вадим Денисенко

21:08, Сьогодні

Саміт "Кримської платформи" може стати майданчиком для створення антиросійської коаліції. Його проведення стало одним з найважливіших досягнень української дипломатії за останні роки.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Це одна з 2-3-х справді важливих ініціатив Міністерства закордонних справ за останні два роки. Справді, це великий крок для створення антиросійської коаліції, якщо вона буде розглядатись надалі як, можливо, антиросійська коаліція зі стримування росіян у подальших діях", - заявив він.

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За словами експерта, на базі Кримської платформи можуть створюватись "певні дієві майданчики, механізми", в яких будуть залучені союзи 2-3-х країн – України з країнами Балтії, України з Польщею, Румунією, Туреччиною.

"Це справді допомагатиме нам тримати дипломатичний фронт. Тому з цієї точки зору Кримська платформа – це справді гарний старт", - зауважив Денисенко.

Оцінюючи дієвість Кримської платформи, експерт заявив:

"Якщо ми говоримо про дипломатичний фронт, ми всі прекрасно розуміємо, що Путін теж живе не у вакуумі. Поки є дипломатичні важелі впливу, які можуть дуже чітко перетворитись в економічні важелі впливу, в принципі він змушений на це звертати увагу… Я не дивлюсь на цю платформу як на короткотривале об'єднання, яке дасть нам можливість умовно у 2023-24 році звільнити Крим. Ні, цього не буде, не треба брехати собі. Але ця платформа дозволить нам тримати фронт хоча б на тій лінії, на якій ми зараз тримаємо – це вже буде великою перемогою українських дипломатів і військових".

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Нагадаємо, про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Перший саміт "Кримської платформи" відбувся 23 серпня 2021 року, напередодні 30-ї річниці незалежності України. В ньому взяли участь 46 делегацій з різних країн і представники міжнародних організацій.

Український дипломат Олег Шамшур заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україна може розширити підтримку Кримської платформи за рахунок залучення країн Азії, Африки, Латинської Америки.

"Ми можемо бути задоволені представленістю країн, там дійсно представлені всі основні гравці міжнародної політики, але якщо подивитися на склад, то це ті, хто нас вже підтримував. Тобто залишається питання розширити базу підтримки, і передусім за рахунок країн Азії, Африки, Латинської Америки", - сказав він.