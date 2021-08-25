Дипломат про переговори щодо Донбасу: в Москві ніхто не думає про "нормандський формат" Німеччина не змогла переконати Росію в необхідності переговорів, розповів Андрій Веселовський

16:21, Сьогодні

Росія не хоче брати участь у переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі", про що свідчать, зокрема, різкі заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова на адресу України.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Андрій Веселовський.

"Лавров зараз їздить Європою - вчора він був в Угорщині, наговорив масу гидких слів про Україну, про Кримську платформу, про нашу незалежність тощо. На жаль, йому підспівував і господар майданчика. Все це не справляє враження, що хтось про якісь "нормандські формати" в Москві думає", - зазначив дипломат.

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Веселовський нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель їздила в Москву, зокрема, щоб спробувати вмовити президента Росії Володимира Путіна подумати про "нормандський формат". За його словами, "нічого в неї, здається, не вийшло".

Також дипломат додав, що сьогодні й Німеччина повноцінно не готова брати участь у цій зустрічі через парламентські вибори та майбутню зміну влади.

"Але в нас є мало підстав думати, що новий уряд Німеччини кардинально змінить позицію щодо нормандського формату і щодо інтересів України. Хто б не був обраний канцлером, яким би не був новий міністр закордонних справ, загалом все вкладається в ту лінію, яку Німеччина проводить і сьогодні, тому що теперішній міністр закордонних справ є представником соціал-демократів, а соціал-демократи зараз йдуть вперед у передвиборчих перегонах. Якщо соціал-демократи стають першими, то в коаліцію беруть когось другого, цей другий працюватиме в цьому ж руслі", - розповів він.

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Нагадаємо, глави МЗС України та Франції Дмитро Кулеба і Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Києві повідомили, що чекають від глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова згоди на зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція і Німеччина), передає УНІАН.

"Ми з міністром Ле Дріаном єдині, спільні в думці, що "нормандський формат" повинен працювати, і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що це, перш за все, залежить від позиції Росії. Я хочу скористатися цією можливістю, щоб підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". Сподіваємося, що наш російський колега - міністр Лавров - так само конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба.

Своєю чергою глава МЗС Росії Сергій Лавров під час візиту в Будапешт висловив обурення через проведення в Україні саміту "Кримської платформи".

"Кримська платформа - штучно створена русофобська акція. Намагатимуться підтримувати ці настрої для того, щоб підіграти ультрарадикальним неонацистським проявам у сучасній Україні. Їм потурає влада в Києві та лідери західного світу. Знаємо про методи, які використовуються для примусу союзників "підключатися" до такого роду безглуздих акцій", - цитує його слова МЗС РФ.