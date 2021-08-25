Звинувачення не завжди на користь – експерт про те, чому не варто називати Путіна вбивцею Ціна слова політика достатньо висока, нагадав Вадим Карасьов

17:16, Сьогодні

Прямі лобові звинувачення не завжди приносять політичну, дипломатичну користь, тому не треба вимагати від президента Володимира Зеленського називати вбивцею президента Росії Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив політолог Вадим Карасьов.

"Ціна слова політика, дипломата достатньо висока. Вже були намагання такі запитання ставити Зеленському, і Зеленський цілком правильно відповів: а що це дасть сьогодні, де прагматика? Це може собі дозволити емоційна журналістика, публіцистика. Але дипломатія – це все-таки прагматика, це не тільки й не стільки гучні слова, скільки результати", - заявив політолог.

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Експерт нагадав, що навіть президент США Джо Байден напряму не назвав Путіна вбивцею, а лише "погодився з тим, про що запитав журналіст".

"Політика – справа складна, тут багато диференціацій. Прямі лобові звинувачення не завжди приносять політичну, дипломатичну користь. Хоча всім все зрозуміло", - додав Карасьов.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю "Українській правді" не відповів на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею, і порадив журналістам не запитувати про це у президента Володимира Зеленського, оскільки тому ще треба проводити перемовини з Путіним. За словами Кучми, образа в Кремлі може відбитися на ситуації на Донбасі.

Раніше після пресконференції президента Володимира Зеленського журналістка одного з телеканалів запитала у нього: "Путін - вбивця?" Зеленський ухилився від прямої відповіді й сказав, що через це запитання "завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі".