Путін готується до великої регіональної війни – експерт про війська Росії у Криму Україна у відповідь має нарощувати зусилля в безпековій сфері, зазначив Олег Жданов

18:38, Сьогодні

Створення Росією в анексованому Криму нового десантно-штурмового полку свідчить, що президент РФ Володимир Путін готується до регіональної війни.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони готуються до великої регіональної війни. Вони хочуть включити Сирію до безпекового блоку ОДКБ, і якщо в Сирії виникнуть якісь проблеми, їм треба буде забезпечити доставку військ, а це морський шлях через Босфор і Дарданелли. Тому вони посилюють десантно-штурмові частини для таких перспектив", - пояснив експерт.

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Жданов зазначив, що Україна у відповідь має нарощувати зусилля в безпековій сфері, але не допускати втягування себе в гонку озброєнь.

"Російська Федерація покладе всі ресурси, це країна, яка не має обмежень. Якщо Путін вирішить, то вони сидітимуть на картковій системі стосовно продовольства, але будуть формувати нові військові частини. Нам треба діяти в такому контексті, як зараз – ми співпрацюємо з нашими партнерами, проводимо спільні навчання і нарощуємо свої зусилля в плані боєздатності наших Збройних сил", - розповів він.

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Нагадаємо, Росія заявила про намір сформувати в анексованому Криму новий десантно-штурмовий полк до 1 грудня 2021 року.

Як повідомив командувач Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковник Андрій Сердюков, відповідний указ президента РФ Володимира Путіна вже підписано, і полк у Криму "буде сформований до грудня поточного року", передає ТАСС.

Раніше ексголова Генеральної прокуратури Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія готова розв’язати Третю світову війну, аби не віддавати Крим.

"У нас така ситуація, що є країна-сусід, яка є агресором, яка не допускає, щоб на територію Криму без її дозволу заходили інші кораблі. Вони вважають Крим своєю територією. І я думаю, що якби ми зробили щось, що зачіпає ситуацію щодо кордонів України в Криму, то могла б розв’язатися дуже небезпечна військова інтрига, яка могла б перерости й у військовий конфлікт... Росіяни показують, що вони заради Криму готові розпочати Третю світову війну. Вони готові, треба це розуміти, що вони Крим захищатимуть усіма можливими способами, їх ніщо не зупинить", - сказав він.