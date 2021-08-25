Бачимо протистояння між Москвою і Києвом – дипломат про "нормандську зустріч" Дедлайн проведення саміту залежить від Росії, зазначив Руслан Осипенко

19:25, Сьогодні

Росія має відреагувати на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо проведення "нормандської зустрічі" стосовно Донбасу, інакше вона фактично визнає, що гальмує переговори.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів дипломат Руслан Осипенко.

"Кулеба – дуже професійний міністр. Він молодець, він зреагував миттєво на ситуацію. Фактично ми бачимо дипломатичне протистояння, яке триває між Москвою і Києвом. Москва заявляла, що Україна прийняла низку документів, які фактично перекривають роботу навіть у мінському форматі, а не тільки в нормандському. Тобто вони фактично зробили винуватою Україну в тому, що процес зупинився і не рухається. Після того як Меркель приїхала до Києва і сказала, що вона бачить застій у "нормандському форматі", і після того як Кулеба переговорив зі своїм французьким колегою, який сказав: так, треба активніше працювати в "нормандському форматі" – прозвучала заява нашого міністра", - зазначив Осипенко.

Читайте також: Це тільки одна з ідей — Кулеба про залучення США до нормандського формату

За словами експерта, якщо зараз глава МЗС Росії Сергій Лавров не відповість на цю ініціативу, "то фактично Росія буде винувата в тому, що вона гальмує весь нормандський процес, і очевидно буде, що саме через неї він не працює".

"Дедлайн проведення саміту залежить від Росії. Це дипломатичне протистояння. Тут головне – чекати заяву від Москви", – пояснив він.

Читайте також: У ТКГ розповіли про план України щодо Донбасу для участі в нормандській зустрічі

Нагадаємо, глави МЗС України та Франції Дмитро Кулеба і Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Києві повідомили, що чекають від глави російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова згоди на зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франція і Німеччина), передає УНІАН.

"Ми з міністром Ле Дріаном єдині, спільні в думці, що "нормандський формат" повинен працювати, і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що це, перш за все, залежить від позиції Росії. Я хочу скористатися цією можливістю, щоб підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі". Сподіваємося, що наш російський колега - міністр Лавров - так само конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба.