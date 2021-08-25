Українці ще жодного дня не жили при демократії – ексглава СБУ Ігор Смешко також назвав дві головні проблеми України

23:08, Вчора

Україна за 30 років так і не збудувала демократію, в державі функціонує авторитарна кланова система.

Таку думку висловив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"Наші закордонні партнери завжди говорять: у вас дві головні проблеми. Так, ворог стоїть на кордоні, але головна проблема – це внутрішня корупція. У нас коли хтось говорить, що ми живемо при демократії, він абсолютно не розуміє, що ми жодного дня ще не жили при демократії, ми її не збудували. У нас авторитарна кланова система. І кожна політична влада, коли приходить, вона чомусь критикує попередників, але коли приходить, то досить швидко гарно очолює цю корупційну складову і використовує наші безмірні і природні можливості, розкрадають бюджет тощо. Але вони не реформують", - заявив Смешко.

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Раніше ексглава СБУ Ігор Смешко в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав помилкою України відмову від ядерної зброї і підписання Будапештського меморандуму.

"Тиск (щоб підписати Будапештський меморандум – ред.), який чинився і на першого, і на другого президента з боку США і Росії, я був свідок, він був шалений. Рішення було помилкове. Ми зараз маємо вимагати від ядерних країн – або ми розвиваємо меморандум далі щодо гарантій безпеки та суверенітету нашої держави, або ми можемо почати внутрішні консультації в Україні щодо виходу із договору про нерозповсюдження ядерної зброї, й розглядати можливість у перспективі стати ядерною державою. Тому що лише ядерна зброя де-факто і де-юре захищає кордони країни", - заявив ексглава СБУ.