"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

11:38, Сьогодні

У четвер, 26 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу"

Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана"

Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", генерал-полковник

Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Святослав Піскун, ексгенпрокурор України

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України

Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ"

Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"

Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"

Сергій Щербина, журналіст

Ігор Лесєв, журналіст

Включення:

Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя"

Теми:

30-річчя Незалежності. Які головні здобутки та втрати української держави?

Кримська платформа. Як повернути півострів?

Цензура чи виконання закону? Чому ряд ЗМІ знову піддаються тиску?

Не пропустіть - 26 серпня о 21:00 "Народ проти".