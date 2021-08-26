"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко
Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів
У четвер, 26 серпня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.
Гості:
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу"
- Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана"
- Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", генерал-полковник
- Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Святослав Піскун, ексгенпрокурор України
- Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України
- Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ"
- Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"
- Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"
- Сергій Щербина, журналіст
- Ігор Лесєв, журналіст
Включення:
- Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя"
Теми:
- 30-річчя Незалежності. Які головні здобутки та втрати української держави?
- Кримська платформа. Як повернути півострів?
- Цензура чи виконання закону? Чому ряд ЗМІ знову піддаються тиску?
Не пропустіть - 26 серпня о 21:00 "Народ проти".