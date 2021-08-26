Ситуація в Афганістані допоможе Зеленському на зустрічі з Байденом — дипломат Україна повинна продемонструвати свою відмінність від Афганістану, вважає експерт

19:01, Сьогодні

Ситуація в Афганістані допоможе президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі з президентом США Джо Байденом — таку заяву зробив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" українсько-британський журналіст і дипломат Богдан Нагайло.

"Те, що відбувається в Афганістані, триває вже 2 тижні, увага Вашингтона і Європи прикута до Кабула, однак Україна не пропадає з екранів радарів. Я вважаю, що це навіть допомагає Зеленському, бо Байден під обстрілом домашньої та зовнішньої публіки за те, що поводився надто м'яко і раптово вивів війська. Він повинен показати, що не слабак, що він готовий принаймні ввести в дію щось з того, що обіцяв", — пояснив він.

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За словами експерта, важливо показати різницю між Україною та Афганістаном.

"Думаю, що психологічно момент найбільш підходящий для Зеленського. Для нього дуже важливо відновити довіру і взаєморозуміння не тільки для продовження партнерства з США, але й посилення. І тут Афганістан важливий, Зеленський має переконати Байдена, що Україна - це не Афганістан, і що питання корупції в країні не тільки визнаються, але українське керівництво веде боротьбу з нею більше, ніж при попередніх президентах", — сказав він.

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Нагадаємо, влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і низка європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.

Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться розмовою зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки. Зеленський також обговорить з представниками великого бізнесу та американськими політиками зовнішні торгово-економічні перспективи. Зокрема, очікується підписання двосторонніх угод про співробітництво в оборонній сфері.