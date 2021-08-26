У США підтримують співпрацю з Україною — політолог про візит Зеленського Андрій Піонтковський розповів, чим важливий візит президента України до США

20:50, Сьогодні

Про майбутній візит президента України Володимира Зеленського до США висловився в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Це дуже важливий візит, на якому насамперед обговорюватимуться питання безпеки, військового співробітництва України та США. І не секрет, що з цього приводу в американському істеблішменті тривають дебати. Переважна більшість підтримує тверду політику співпраці, але всередині адміністрації діє така група, яка симпатизує Путіну, назвемо їх імена: Керрі, Салліван, які відповідають за поразку Байдена в Женеві. Навіть CNN зазначила, що Путін отримав на саміті все, що хотів, і передусім вичавив із Байдена підтримку Мінських угод в путінській інтерпретації", — сказав він.

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Піонтковський нагадав, на якій позиції стоїть Україна.

"Це вже відіграно в українській дипломатії. Україна зайняла тверду позицію, що ніяких згадок Мінських угод і формули Штайнмаєра в комюніке зустрічі не буде. Тепер мова йде про конкретизацію підтримки в разі російської військової агресії, тим більше що ймовірність путінської військової авантюри різко підвищилася в останні дні, Москва в ейфорії від виведення військ США з Афганістану і сприймає його як провал Америки", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться розмовою зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Раніше керівник окружного відділення Республіканської партії в штаті Нью-Йорк Борис Пінкус заявив, що Володимир Зеленський має вимагати у Байдена дві речі: організації ПДЧ в НАТО, і категоричної відмови від плану Штайнмаєра.

"Я впевнений, Зеленський може відстоювати національні інтереси України. Зараз його візит до Америки настільки важливий і необхідний, що я впевнений, Зеленський зможе зі своєю командою наполягти на своєму. Це дуже важливо. Байден шукає бали на тлі падіння його рейтингу, які піднімуть його рейтинг. Зеленський не повинен відступати ні на йоту", — сказав він.