Треба міняти формат — радниця глави української делегації в ТКГ про переговори по Донбасу Гайде Різаєва розповіла, як поводиться Росія на переговорах Тристоронньої контактної групи

18:00, Вчора

Конструктиву в роботі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу немає - про це заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радниця глави української делегації в ТКГ Гайде Різаєва.

"Поведінкові особливості в ТКГ як Росії, так і представників ОРДЛО давно не змінюються, що дає нам чітке усвідомлення того, що всіляко блокується процес обміну військовополонених, інші передбачені Мінськом моменти. Тобто поведінка не змінюється. І Пирогова (засуджена в Україні за тероризм, яку намагаються включати як представницю "ДНР" — ред.), та інші моменти... Конструктиву немає, і я не знаю, коли його очікувати", — сказала вона.

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Різаєва відповіла на запитання, чи потрібно проводити зустрічі ТКГ в таких умовах.

"Засідання треба проводити в будь-якому разі. Але на мою думку, потрібно переходити в інший формат - не онлайн, а формат дійсно зустрічей. Бажано прискорити цей момент, тому що коли ми розмовляємо особисто один з одним, це зовсім інший процес, ніж процес онлайн, який дуже часто, на жаль, зривається", — сказала вона.

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Додамо, на останньому засіданні ТКГ міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков передав представникам Росії слова канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка під час свого візиту до Києва назвала РФ стороною конфлікту і закликала до конструктиву.

Крім того, Росія мало не зірвала засідання політичної підгрупи, в черговий раз запросивши як представника псевдо-"республіки" засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову. Засідання продовжилося тільки після того, як вона покинула конференцію. Наступна зустріч у тристоронньому форматі відбудеться 15 вересня, а 2 вересня збереться експертна група з екологічних питань.