Переговори Зеленського і Байдена не переноситимуть через події в Афганістані - Кулеба У Вашингтоні готуються до візиту президента України, зазначив глава МЗС

21:32, Вчора

Переговори президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом не планують переносити через останні події в Афганістані.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На запитання, чи є ризик перенесення дати візиту Зеленського до Вашингтона, зважаючи на теракти в Афганістані, міністр відповів:

"Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту у нас немає. Ще вчора у Вашингтоні тривала дуже активна підготовка до візиту президента України з американського боку".

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Коментуючи перенесення візиту до США прем'єр-міністра Ізраїлю через теракти у Кабулі, Кулеба зазначив:

"Ніхто не планував перенести. Просто саме того дня, коли мала відбутись зустріч Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю, стався теракт, який забрав життя більше ніж 10 американських військових, тому візит просто перенесли на наступний день. Це форс-мажор, зрозуміло. Але ще раз наголошую, станом на зараз якихось сигналів з Америки про перенесення візиту у нас немає".

Нагадаємо, в Афганістані біля аеропорту Кабула 26 серпня прогриміло два вибухи, які забрали понад 100 життів - 90 афганців і 13 американських військових. Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту в аеропорту, який контролювали солдати США і Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. У США оголосили п'ятиденний траур за загиблими в Кабулі.

Американський політик-республіканець Борис Пінкус в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що політична еліта США обурена і вимагає провести слухання в Конгресі щодо ситуації в Афганістані.

"Політична еліта в Америці вирує. Обидві партії в Конгресі сьогодні в шоці від того, що відбувається в Афганістані. Тим більше, що ця трагедія, яка мала місце в Афганістані, може мати продовження, на те є багато підстав. Тому сьогодні вирішується, як бути надалі? Сьогодні немає часу займатися аналізом, це буде зроблено в найближчому майбутньому. Гостро стоїть питання: як вивести американські війська і водночас не залишити в біді тисячі афганців, які протягом 20 років допомагали американцям в Афганістані", - розповів Пінкус.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.