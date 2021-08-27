"Ми розчаровані": глава МЗС відповів на гучну заяву президентки Естонії Слова про неготовність України до членства в ЄС не відповідають дружньому характеру відносин між країнами

22:04, Вчора

Україна розчарована заявою президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що країна нібито не готова до членства в Європейському Союзі.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали естонцям, литовцям і латвійцям: вам ще треба 20, 30 років до ЄС та НАТО, дозріти. Мені було дуже дивно чути ці слова від президентки Естонії. Ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин. Я не знаю, що на неї вплинуло. Ми розчаровані такими заявами й вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали найщиріше і найкращим чином. Ми довели свою позицію, оцінку до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів. А Естонія й Україна – безумовно, друзі та партнери", - заявив міністр.

Читайте також: Переговори Зеленського і Байдена не переноситимуть через події в Афганістані - Кулеба

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила в інтерв'ю виданню "Європейська правда", що ані Україна, ані Грузія, ані Молдова ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

"Для вступу до ЄС є купа умов. І, відверто, жодна з ваших держав не відповідає критеріям членства. Вам знадобиться 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - зазначила Кальюлайд.

Президентка Естонії додала, що на шляху до євроінтеграції зазначеним державам міг би допомогти певний "проміжний етап".

Експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи заяву президентки Естонії в ефірі телеканалу "Україна 24", зазначив, що приєднання України до Європейського Союзу – це питання не кількості років, а гідного виконання зобов'язань за Угодою про Асоціацію з ЄС.