Ніякої "зради" немає — "слуга народу" про візит Зеленського до США Марина Бардіна розповіла, як відбуватиметься зустріч Зеленського і Байдена

21:08, Сьогодні

Складна ситуація в Афганістані не стане перешкодою для зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна.

"Зустріч президентів планувалася задовго до подій в Афганістані, ми це розуміємо, ніхто не міг передбачити ситуацію, яка сьогодні там відбувається. Для нас важливо, що ця зустріч відбуватиметься тет-а-тет між двома президентами. Я як депутат мала можливість поспілкуватися зі своїми американськими колегами ще в липні, перебуваючи в США, мені не потрібно було чекати якоїсь особливої дати, так само і тут: головне - переговори між двома президентами особисто. Команда дійсно готує візити, і там будуть зустрічі й на інших рівнях, між іншими чиновниками, це не обмежиться зустріччю двох президентів", — сказала вона.

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Депутат зазначила, що у відносинах двох країн все стабільно.

"А позицію США щодо України ми можемо бачити й за рішенням, яке було прийнято вчора, про виділення додаткових 60 млн доларів на допомогу в обороні України, і Байден особисто про це сказав, на сайті Білого дому є ця заява. Потрібно розвінчувати всю ту "зраду", яку намагаються говорити по телевізору неінформовані люди, не включені безпосередньо в комунікацію, але намагаються якось бути причетними до подій. Все стабільно щодо України та США", — сказала вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться розмовою зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Раніше російський політолог Андрій Піонтковський розповів, чим важливий візит президента України до США. "Це дуже важливий візит, на якому насамперед обговорюватимуться питання безпеки, військового співробітництва України і США. І не секрет, що з цього приводу в американському істеблішменті тривають дебати. Переважна більшість підтримує тверду політику співпраці, але всередині адміністрації діє така група, яка симпатизує Путіну ", - розповів він.