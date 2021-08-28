Для України це дуже погано — екс-генпрокурор про ситуацію в Афганістані Святослав Піскун висловився про допомогу США Україні та можливість виробництва ядерної зброї

22:04, Сьогодні

Ситуація в Афганістані вплине на допомогу США Україні — про це заявив в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Вони туди влили такі великі гроші, для нас це дуже погано, тому що тепер американці будуть дивитися на Україну через призму Афганістану. "А чи туди ми даємо?" А, враховуючи заяви окремих політиків про Китай, Росію, ще щось, "грошей нам нехай дадуть, і ми все забудемо", — погана історія", — сказав він.

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За словами Піскуна, у Заходу немає підстав побоюватися, що Україна може почати виробляти ядерну зброю.

"Про атомну бомбу... Яка атомна бомба? Є міжнародна угода, моніторинг. Іран досі бомбу зробити не може, їм санкції ввели, щоб не було цієї бомби. І тут Україна вискакує і каже: "Ми зараз будемо робити бомбу!" Яке "робити бомбу"?! Куди її робити в центрі Європи? Ви Чорнобиль геть закрийте, і то без грошей США і Європи його б не закрили", — сказав він.

Раніше колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко висловився про те, що Україна свого часу віддала ядерну зброю. "На сьогоднішній день практика показала, що ядерна зброя гарант територіальної цілісності. Ми маємо повне право зв'язати Будапештський меморандум з договором про нерозповсюдження ядерної зброї", — сказав він.

Раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ".