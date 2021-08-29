Путін показує Зеленському, що Байден не допоможе - американський офіцер про Донбас Але є і добра новина для України, зазначив Гаррі Табах

21:54, Вчора

Чергове загострення на Донбасі пов'язане з майбутніми переговорами президентів України й США Володимира Зеленського і Джо Байдена. Кремль таким чином хоче показати, що США не зможуть допомогти Україні.

Про це розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" капітан 1 рангу ВМС США у відставці, екскерівник Антитерористичного центру НАТО Гаррі Табах.

"Я людина військова і не вірю в збіги. Звичайно, Путін показує, що "Байден вам не допоможе, я роблю, що хочу, хочу - обстріляю, хочу - візьму заручників, хочу - смикатиму за цю нитку, що кровоточить, щоразу". Просто показати вашому президенту, що він їде говорити з людиною, яка нічого ані для нього особисто, ані для України не зробить", - сказав він.

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При цьому Табах зазначив, що є і добра новина для України - "у Вашингтоні будуть сенатори й Конгрес, сподіваюся, що деякі зустрінуться з вашим президентом, ті, яким небайдужа доля України та нашої країни".

Нагадаємо, за даними штабу ООС, на Донбасі 28 серпня в результаті ворожих обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.

29 серпня в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення, їх транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як важкий, іншого – задовільний.

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.