Американський офіцер про візит Зеленського до США: зараз найгірший час їхати Зустрічі Байдена і Зеленського не буде в американських новинах, зазначив Гаррі Табах

22:27, Вчора

Візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон проходитиме у невдалий час, оскільки президент США Джо Байден занадто зайнятий подіями в Афганістані та іншими проблемами.

Про це розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" капітан 1 рангу ВМС США у відставці, екскерівник Антитерористичного центру НАТО Гаррі Табах.

"Зараз найгірший час їхати, гірше не придумаєш. Зараз в американців Афганістан, відкриті південні кордони, де просто паломництво йде, Іран, Ірак. України в середнього американця немає на радарах. Сподіваюся, що Байден вислухає вашого президента. Сподіваюся, не засне під час цієї розмови, і поруч буде ще хтось, хто зможе розповісти, про що йшлося, тому що пресконференції не буде. Зустрічі цієї не буде в новинах", - заявив Табах.

Читайте також: Путін показує Зеленському, що Байден не допоможе - американський офіцер про Донбас

На його думку, президент США "пообіцяє багато чого, але досі все, що Байден пообіцяв або сказав, не збулося, а навіть навпаки".

"Не знаю, наскільки суворо треба розмовляти з Байденом, але взагалі у вашого президента зараз нехороша ситуація. Ваш президент може запитати: а з нами буде те ж саме, що з Афганістаном, ви нас теж зрадите? І погано для нього те, що це ж треба буде руку потиснути цій людині (Байдену - ред.). Я, як військова людина, не зміг би зараз цього зробити. З іншого боку, добрі новини - що COVID-19, і він просто зможе сказати "здрастуйте", - сказав американський офіцер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що переговори Володимира Зеленського з Джо Байденом не планують переносити через останні події в Афганістані.

"Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту в нас немає. Ще вчора у Вашингтоні тривала дуже активна підготовка до візиту президента України з американського боку", - заявив він.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.