Зеленський повинен відновити взаємну довіру - дипломат про переговори з Байденом За результатами зустрічі президентів очікується підписання декількох угод

23:04, Вчора

Переговори президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена можуть поліпшити відносини Києва і Вашингтона.

Про це в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" розповів журналіст і дипломат Богдан Нагайло.

"Ця ситуація парадоксально може сприяти поліпшенню відносин з Вашингтоном. Підготовка йшла, є велике напруження у відносинах після домовленості Берліна і Вашингтона, після того, як Байден сказав, що "подивимося, яким буде прогрес у боротьбі з корупцією". Завдання для Зеленського - відновити взаємну довіру й поліпшити відносини, і, якщо можливо, підняти їх на новий рівень", - сказав дипломат.

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За словами Нагайла, відомо, що за результатами зустрічі президентів повинні бути підписані, щонайменше, три договори.

"Думаю, що Байден, який перебуває під психологічним тиском, може показати, що є людиною слова. Він пообіцяв, натякнув на різні речі українцям, і це момент істини. І він теж про це знає. Сигнали останніх днів досить позитивні: наприклад, 60 млн доларів дали додатково для військових витрат, заява секретаря з енергетики на Кримській платформі, що "Америка з вами"... Плюс була заява спікера президента, де знову підкреслювалося, що вони не залишать Україну", - зазначив він.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що переговори Володимира Зеленського з Джо Байденом не планують переносити через останні події в Афганістані.

"Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту в нас немає. Ще вчора у Вашингтоні тривала дуже активна підготовка до візиту президента України з американського боку", - заявив він.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.