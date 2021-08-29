Кремль готує удар по Зеленському - російський політолог розкрив деталі

У керівництва РФ вкрай негативне ставлення до українського президента, зазначив Олександр Морозов

Павло
Заяц

Керівництво Росії шукає спосіб помститися президенту України Володимиру Зеленському за те, що той "радикалізував" свої погляди.

Про це в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" розповів російський політолог Олександр Морозов.

"Зеленський в якомусь сенсі виявився для Кремля навіть більш радикальним президентом, ніж Порошенко. У Кремлі вкрай негативне ставлення до Зеленського як до людини, яка, з точки зору Кремля, починала з однієї лінії, а потім радикалізувалася і завдала серію досить чутливих ударів. Цього Кремль, звичайно, не пробачить. Важко розраховувати, що Кремль і весь його нинішній апарат пропустять це або залишать. Вони будуть готувати якусь відчутну відповідь", - підкреслив політолог.

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Розмірковуючи, коли можна очікувати на цю відповідь, Морозов зазначив:

"Це непростий момент, тому що зараз Путін і сам зайнятий кількома суттєвими питаннями, але не Україною. Відповідь буде не зараз, але треба готуватися до того, що Кремль шукатиме спосіб завдати якогось чутливого політичного удару Києву. Я б вважав, що це не військова операція, а щось в економічній сфері або у сфері дискредитації оточення Зеленського за допомогою витоків, створення політичної кризи за рахунок різного роду інформації".

Раніше російський політичний діяч Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зустрічі з Путіним не буде, не тільки тому, що нема чого обговорювати, зустрічі не завжди мають предмет обговорення, вони мають і форму. Путіну важливо принизити Зеленського, щоб він приїхав у Москву, пам'ятаєте ідею "нехай на парад на 9 Травня до нас приїжджає"? Зеленський на це не піде ні за яких обставин, вони переконалися в цьому ще 9 грудня 2019 року, коли роздратовано в нормандському форматі реагували на відмову від підписання відповідних документів, які ніби як були узгоджені", - сказав Фейгін.

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