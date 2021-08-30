Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли: дипломат пояснив причини Президенти України та США зустрінуться 1 вересня

11:32, Сьогодні

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена знову перенесли — на 1 вересня. Це підтвердили в Офісі президента. Перенесення пов'язано з подіями в Афганістані.

Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Причини очевидні — це ситуація в Афганістані. Ще додався й ураган у Мексиканській затоці, який теж викликає багато занепокоєння, і буде багато питань про те, як допомогти постраждалим унаслідок надзвичайної події. Тому я думаю, що для української сторони дуже позитивне перенесення зустрічі з президентом США на один день. Ми бачили, що те ж саме сталося під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю до Вашингтона — довелося перенести на 1 день. 31 серпня — це останній день евакуації американських військових з Кабула, це вимагатиме якихось публічних заяв, меседжів, вся увага буде прикута до цієї події. І просто бути серед цього нашому президенту було б не настільки корисним, ніж наступного дня. Це перенесення викликане винятковими обставинами, воно не вписується в стандарт. Зазвичай такі зустрічі готуються заздалегідь і нічого не переноситься. Але, вибачте, якщо вас накриває з усіх боків, то по ходу доводиться міняти деякі деталі. Для мене немає сумнівів, що це не пов'язано з яким-небудь переглядом ставлення до України", — сказав він.

Грищенко розповів, чи буде обговорюватися чергове загострення на Донбасі, та скільки може тривати зустріч.

"Я думаю, що питання про загострення і необхідність залучення США до пошуку миру в нашій країні, припинення російської агресії буде підійматися, дана ситуація однозначно буде використана нашим президентом. Зустрічі такого рівня зазвичай обмежені за часом. Питання можна обговорювати днями, дуже багато тем, іноді для цього запрошують групи провідних державних діячів. Але це, щоб провести переговори, які потім повинні вирішити якусь глобальну проблему. Що стосується двосторонніх візитів, я думаю, це триватиме приблизно годину, частина часу піде на переклад. Всі основні моменти готуються заздалегідь, обговорюватися буде те, що йде на додаток до домовленостей, які вже викладені на папері та будуть підписані й оприлюднені під час візиту. Головне — які меседжі ми отримаємо від американців і що ми відзначимо зі свого боку. У Байдена достатньо інформації, щоб зрозуміти, що відбувається у нас і навколо нас. Тут більше вже емоційний зв'язок, чи буде він встановлений, яке враження буде у Байдена від президента України й навпаки", — сказав він.

Нагадаємо, раніше зустріч Зеленського і Байдена планували на 31 серпня. Але цього дня увага Вашингтона буде прикута до фінальної евакуації своїх громадян з Афганістану. Тому поки американська сторона повинна зосередитися на подіях у захопленій талібами країні.

Візит Зеленського до Вашингтона триватиме два дні. Як йдеться на сайті Білого дому, цей візит підтвердить непохитну підтримку суверенітету й цілісності України з боку Сполучених Штатів, а також тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

Під час візиту заплановано декілька зустрічей і презентацій. Потім глава держави з дружиною відправляться до Каліфорнії. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.