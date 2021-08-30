Будуть кадрові зміни — "слуга народу" розповіла про перестановки в Кабміні Євгенія Кравчук прокоментувала чутки про відставки міністрів восени

14:03, Сьогодні

Сезон кадрових змін в уряді спрогнозував глава українського парламенту. За його словами, ротація, ймовірно, відбудеться вже восени. Цю заяву прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Я думаю, вересень все розставить по своїх місцях. Дійсно будуть певні кадрові зміни, я не хочу називати прізвищ, бо зараз немає жодної заяви про відставку, не почалися консультації всередині фракції. 7 вересня парламент повертається до роботи в пленарному режимі, буде можливість обговорити на рівні профільних комітетів, якщо є зауваження до когось з міністрів і відомств, а також обговорити разом з фракцією", — сказала вона.

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Депутатка зазначила, що конкретні прізвища стануть відомі у вересні.

"Нагадаю, що разом з питанням звільнення міністра через декілька днів має йти призначення нового глави відомства. Ми хочемо позбутися формату виконувача обов'язків. Але це процес, це співбесіда з фракцією, робота з профільними комітетами. Тому, найімовірніше, що в другій половині вересня буде якась конкретика", — сказала вона.

Кравчук додала, що в самому парламенті теж очікуються кадрові зміни — призначення нового глави комітету з питань правоохоронної діяльності. Це може статися в перший пленарний тиждень роботи.

Додамо, Офіс президента також готує зміни для Кабінету міністрів. З посиланням на власні джерела РБК-Україна пише, що змінитися можуть керівники Міноборони, Міністерства соціальної політики, Мін'юсту і Мінкультури та інформполітики. Під питанням також віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів. "Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила вона.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.