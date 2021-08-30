Зеленський у США порушить питання українських політв'язнів у Росії: подробиці Президент повезе до Вашингтона списки українських заручників Кремля, повідомила Людмила Денісова

19:12, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США порушить питання заручників, військовополонених і політв'язнів, які незаконно утримуються у в'язницях на території Росії, анексованого Криму та ОРДЛО.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Чому сьогодні Віталій Марків на свободі? Чому Олег Сенцов? Чому наші моряки два роки тому повернулися? Тому що майже щодня згадували прізвища", - зазначила вона.

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За словами Денісової, треба частіше нагадувати світу про Олексія Бессарабова, Володимира Дудку, Еміра-Усейна Куку, Сервера Мустафаєва – "кожну людину, яка знаходиться в полоні".

"Якщо ми будемо їх згадувати, буде говорити світ про те, що там люди досі в небезпеці. Я знаю, що президенту готували всі ці списки – і зниклих безвісти, і заручників, військовополонених, політв'язнів. Я знаю, що президент їх повезе в Америку, і я думаю, що те ж питання буде там підійматися й обговорюватися. Тому, може, щось буде дуже цікаве для нас щодо повернення й обміну", - сказала омбудсмен.

Раніше член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що загальна кількість (утримуваних Росією осіб) може становити 260-270 осіб, однак у цій цифрі є люди, щодо яких не встановлено їх місцеперебування.

Координатор групи зі звільнення військовополонених "Патріот" Олег Котенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, які додаткові умови висуває Росія для обміну полоненими.

"Найголовніше - це політичне питання, проведення виборів до того моменту, коли будуть виведені російські війська з окупованих територій. Це найголовніше питання. Друге питання перекинулося на Крим, тому що в них є проблематика з водою. Вони хочуть до Мінського процесу додати це питання для того, щоб можна було отримати воду в Крим через наші канали. А вони нам віддадуть наших заручників", - сказав він.

16 квітня 2020 року Україна в результаті обміну з ОРДЛО повернула 20 своїх громадян. З того часу процес обміну полоненими на Донбасі заморожений.