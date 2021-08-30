Арестович про перенесення візиту Зеленського в США: можна чекати порушень протоколу Штати опинилися в складному становищі через ситуацію в Афганістані, пояснив Олексій Арестович

22:07, Сьогодні

Візит президента України Володимира Зеленського до США перенесено на один день, оскільки Штати зараз перебувають у дуже складному становищі через ситуацію в Афганістані.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"31 серпня – це дата, на яку таліби поставили ультиматум щодо припинення евакуації. Ніхто не знає взагалі що буде. Навпаки, ознакою високої довіри є те, що незважаючи на це, не стали переносити візит. Цього багато хто з лідерів світу не дочекався. НАТО і США в режимі standby. Якщо почнеться військовий вплив на аеропорт Кабула, а сьогодні 5 ракет впало в той район, то це буде рішення, яке прийматиме верховний головнокомандувач, тобто Байден і все військово-політичне керівництво США, з яким і має спілкуватись українська делегація. І вони попросили почекати добу, щоб пройти принаймні 31 серпня", - розповів він.

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Арестович зазначив, що "президенту Зеленському буде з ким зустрічатися до зустрічі з Байденом".

"Зараз США в дуже складному становищі через Афганістан саме на 31 серпня, тому можна чекати будь-яких порушень протоколу, змін", - додав він.

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Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.

Своєю чергою, позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський привезе на переговори до Джо Байдена не прохання, а пропозиції.