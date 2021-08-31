Москва зрозуміла, що Байден не тиснутиме на Зеленського щодо Мінських угод - Фейгін Російський опозиціонер вважає, що президент США "поводитиметься обережно", бо не в тій ситуації, щоб щось вимагати ультимативно

11:23, Сьогодні

Росія усвідомила, що президент США Джо Байден під час візиту Володимира Зеленського "буде обережний" і не стане змушувати українського президента приймати умови Мінських угод в інтерпретації Москви. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" висловив російський опозиціонер, адвокат Марк Фейгін.

"Що стосується Кремля, він обережно сприймає цю поїздку, великих коментарів поки немає. Але абсолютно точно за поїздкою стежать дуже уважно, тому що Москва розраховувала принаймні до останніх тижнів, поки не сталося загострення в Афганістані, що Байден змушуватиме Зеленського прийняти умови Мінських угод в інтерпретації Москви. По-моєму, зараз вони вже розуміють, що такої конфігурації переговорів не буде. По-перше, позиція Києва озвучена, що ні. Це було сказано човниковому посереднику Меркель, це було сказано публічно. З іншого боку, Байден не в тій позиції, щоб вимагати чогось ультимативно, оскільки піддається жорстокій критиці у зв'язку з Афганістаном. Це явно не допомагає Москві використовувати тиск, Байден буде дуже обережний", - вважає Фейгін.

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Також російський опозиціонер прокоментував реакцію російських пропагандистів на візит Зеленського, назвавши її "стандартним набором".

"Я б сказав, що тон пропагандистів, тих, хто озвучує більш крайню позицію Кремля, один і той же - що Зеленський незначний політик, особливо в тих обставинах, коли є проблема Афганістану і багато чого ще, і що зустріч пройде як з молодшим учнем. "Залежна країна, повністю під зовнішнім контролем, її президент просто їде на звіт до свого патрона". Це стандартний набір, можна не звертати увагу", - розповів Фейгін.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Політолог Олексій Якубін вважає, що в України завищені очікування від цього візиту. "Я думаю, що у нас завищені очікування від залучення Сполучених Штатів Америки у багато процесів. Неодноразово від політичного керівництва України звучали пропозиції, щоб США приєдналися до Нормандського формату, Кримської платформі тощо. А США зараз знаходяться в такій ситуації, коли вони, навпаки, зменшують свою залученість в процеси у світі. Вже говорилося, що вони йдуть з Афганістану. У планах у них - піти з Іраку", - сказав він.