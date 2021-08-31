Будемо атакувати, якщо Росія нападе: Арестович про можливість відкритих бойових дій Радник української делегації в ТКГ підкреслив, що для наступу України "повинні скластися екстраординарні умови"

11:56, Сьогодні

Україна наступатиме на Донбасі тільки в рамках контрнаступу, якщо Росія відкрито нападе. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" сказав радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

На запитання, чи почне Росія прямі бойові дії, якщо почнуться силові дії на Донбасі, Арестович відповів ствердно.

"Напевно, так. Авіація - ні. Але якщо ми застосуємо інтенсивний наступ, вони будуть намагатися вводити в дію чергові підрозділи, які там знаходяться. А якщо наступ буде дуже вдалим, можливо, й авіація піде", - сказав радник ТКГ.

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Проте за словами Арестовича, для наступу України "повинні скластися екстраординарні умови", і вона наступатиме в рамках контратаки, якщо Росія нападе першою.

"Але повинні скластися екстраординарні умови, щоб ми пішли в наступ. Тому що це міська агломерація, де переважно багато наших громадян. І такий наступ може призвести до загибелі мирного населення, ми на це не підемо. Ми підемо, якщо на нас нападуть росіяни, не залишивши нам вибору. Тоді ми будемо воювати й навіть йти в контрнаступ. Але самі ми такого не передбачаємо. Ми припускаємо політико-дипломатичний шлях врегулювання одночасно з прокачуванням оборонного сектора", - сказав Арестович.

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Про можливість наступу Росії заговорили після публікації на сайті Кремля статті Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Президент РФ підкреслив, що і росіяни, українці, і білоруси "є спадкоємцями Київської Русі". Також Путін стверджує, що "справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією". Експерти вважають, що цією статтею Путін позбавляє Україну суб'єктності й чітко натякає, що можлива відкрита агресія Росії проти України.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон заявив, що українська армія на Донбасі може почати наступ без попередження, коли керівництво зрозуміє, що настав час. "Про наступальні дії на Донбасі не будуть попереджати ані населення України, ані наших ворогів у Росії. Коли українська армія і верховний головнокомандувач зрозуміють, що настав час, будуть наступальні дії, без попередження", - сказав журналіст.