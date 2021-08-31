США заощадили 1 трлн доларів на ядерному роззброєнні України, треба їм нагадати - дипломат Олександр Левченко припустив, про що говоритимуть Зеленський і міністр оборони США

13:07, Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув до США для зустрічі з американським президентом Джо Байденом, запланованої на 1 вересня. У рамках візиту український президент 31 серпня зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Українській стороні варто нагадати, що США, завдяки програмі ядерного роззброєння України, заощадили 1 трлн доларів, отже, Україна має право просити військову допомогу на суму понад 60 млн доларів, виділених раніше.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив дипломат Олександр Левченко, коментуючи можливі теми обговорення між Зеленським і Остіном.

"В Україні перша проблема - Військово-морські сили, у нас слабо прикрито чорноморське узбережжя, і небезпека з боку військового угруповання в Криму дуже велика. Президент анонсував велику програму будівництва Військово-морського флоту, вже були серйозні домовленості з Великою Британією. Але США володіють найбільшим флотом у світі, сподіваємось, що в цих програмах США допомагатимуть. Й інші речі, які у нас залишаються складними, - це Військово-повітряні сили, тому що літаки ще радянського виробництва. Час не стоїть на місці, і потрібно думати на майбутнє, який тип літака буде головним серед винищувачів або бомбардувальників. США в цьому плані виробляють і продають, питання в тому, що в першому і другому випадку це все дорогі продукти. 60 млн доларів - дуже незначна сума, якщо говорити про військово-оборонний комплекс", - сказав дипломат.

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"Ми повинні нагадати, що з 1991 року, коли почався процес ядерного роззброєння, який закінчився у 1996 році, США заощадили 1 трлн доларів, тільки щодо української зброї. Звичайно, ми б хотіли, щоб таким чином враховувалося те, що Україна потребує підтримки з боку нашого стратегічного союзника, і наші очікування - що цей статус буде підтверджений, попри те, що ситуація в Афганістані вимагала деяких коректив", - сказав експерт.

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Як повідомляє офіційний сайт Білого дому, Байден підписав документ, відповідно до якого 60 млн доларів направляються на потреби Міністерства оборони України.

Раніше Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога від США, але не потрібні подарунки. "...Нам потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Але допомога, ще раз, нам не потрібні подарунки. Нам це не потрібно. Нам потрібно просто скоротити час, вибудувати серйозну програму ППО і Чорноморського флоту. У будь-якому випадку ми це зробимо і без жодної допомоги, це просто буде довше", - сказав він.