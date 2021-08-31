"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Гончарук

Головні теми ефіру - візит Зеленського до Вашингтона та позиція Заходу щодо України

Артем
Калінін

На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми — колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:

Дивіться 31 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

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