"Час Голованова": гість програми — Дмитро Гордон Головні теми ефіру — Зеленський у США та новий політичний сезон в Україні

13:48, Сьогодні

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостем програми, відомим українським журналістом Дмитром Гордоном, Василь Голованов обговорить наступні теми:

- Зеленський у США. З чим полетів президент України та з якими результатами повернеться після зустрічі з Байденом?

- Можновладці повертаються з канікул: яких рішень та кадрових перестановок чекати в новому політичному сезоні?

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".