"Час Голованова": гість програми — Дмитро Гордон
Головні теми ефіру — Зеленський у США та новий політичний сезон в Україні
На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".
З гостем програми, відомим українським журналістом Дмитром Гордоном, Василь Голованов обговорить наступні теми:
- - Зеленський у США. З чим полетів президент України та з якими результатами повернеться після зустрічі з Байденом?
- - Можновладці повертаються з канікул: яких рішень та кадрових перестановок чекати в новому політичному сезоні?
Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".