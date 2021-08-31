Російська пропаганда зробить все для дискредитації візиту Зеленського в США - експерт За словами заступника директора Центру протидії роспропаганді, головна робота пропагандистів - показати, що України як держави не існує

14:23, Сьогодні

Російські пропагандисти придумають, як дискредитувати візит президента Володимира Зеленського в США, оскільки їхня основна мета - показати неспроможність України як держави. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала заступник директора Міжнародного центру протидії російській пропаганді Сніжана Полянська.

"Ще буде реакція, можливо, і сьогодні. Гібридна війна охоплює всі аспекти, не тільки бойові дії. І головне завдання Росії - повністю нівелювати Україну як державу. І своєю пропагандою вони впливають і на Збройні сили України, і на міжнародні відносини, на культуру, спорт, дітей. Щось придумають, щоб нівелювати нашу делегацію в США, це їхня робота - для того, щоб показати, що у нас все погано, України як держави не може бути, хоча весь світ бачить, що восьмий рік держава міцнішає", - сказала Полянська.

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Також вона прокоментувала загострення ситуації на Донбасі.

"В СРСР була фраза "народ і армія єдині". І вони добре знають, що якщо люди й армія будуть разом, то перемога буде за цим народом. І потрібно робити все, щоб Збройні сили України показати як ворога для людей, що знаходяться на окупованій території", - сказала Полянська.

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Раніше в ефірі каналу "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон сказав, що саміт "Кримської платформи", який пройшов у Києві 23 серпня, є величезною перемогою України й сприяє тиску на Росію, через що пропагандисти "захлинаються в істериці". "Це ж який тиск на Росію! Подивіться, там істерика. Скабєєва захлинається, у неї припадок, скоро битися почне на підлозі, епілепсія настане. Кримська платформа, звичайно, так їм завадила в житті", - сказав Гордон.