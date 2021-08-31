У Зеленського розкрили подробиці програми візиту в США і зустрічі з Байденом Президент візьме участь у церемоніальних заходах та підпише низку договорів

15:59, Сьогодні

Речник президента України Сергій Никифоров в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів подробиці програми візиту президента Володимира Зеленського в США.

"У нас буде зустріч в Міністерстві енергетики, буде заява про стратегічне партнерство, буде зустріч з паном Тоні Блінкеном. Ключовий пункт сьогоднішньої програми - велика оборонна угода з Пентагоном, департаментом оборони, з Ллойдом Остіном, міністром оборони США. Про деталі ми зможемо повідомити коли підпишемо, зараз деталі в секреті. Далі буде Світовий банк, буде також багато, скажімо так, церемоніальних заходів, це і вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентація аудіогіда в садибі Джорджа Вашингтона. Буде навіть НАСА, підписання угоди про співпрацю між державним космічним агентством і НАСА. Поки що без деталей", - повідомив Сергій Никифоров.

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Прессекретар Зеленського зазначив, що зустріч з президентом США Джо Байденом запланована на 1 вересня в Білому домі.

"Буде зустріч в розширеному форматі та віч-на-віч. Питання порядку денного - ті самі, що і в світовому порядку денному, це і Афганістан, безпека, "Північний потік", оборонне співробітництво, російська агресія, ситуація в Європі, кібербезпека", - перерахував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена. На порядку денному робочого візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом головними темами будуть транзит газу через Україну та війна на Донбасі.

Своєю чергою позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський привезе на переговори до Джо Байдена не прохання, а пропозиції.